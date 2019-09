OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau déclenchera la campagne électorale mercredi matin.

Il se rendra donc à la résidence officielle de la gouverneure générale, Julie Payette, vers 10 h pour lui demander de dissoudre le 42e Parlement, donnant ainsi le coup d’envoi aux activités électorales des partis fédéraux.

Jusqu’au 21 octobre, jour du scrutin, chaque formation politique tentera de s’arracher l’attention des électeurs en misant sur des enjeux qu’ils jugent profitables pour leur attirer des votes.

Les thèmes de l’environnement, de la relation entre Ottawa et les provinces et de l’immigration risquent d’alimenter bien des débats. L’affaire SNC-Lavalin pourrait aussi revenir à l’avant-plan.

Au Québec, les débats entourant la loi sur la laïcité sont susceptibles de se tailler une place, de même que la question des politiques à adopter envers les géants du web.

Un premier débat des chefs, organisé par le magazine «Maclean’s» et la chaîne télévisée «Citytv», aura lieu jeudi à Toronto. M. Trudeau ne sera toutefois pas de la partie. Le conservateur Andrew Scheer croisera le fer avec le néo-démocrate Jagmeet Singh et la chef des verts, Elizabeth May.

Selon un sondage Mainstreet publié mardi par «iPolitics», les libéraux ont une légère avance sur les conservateurs dans les intentions de vote. Les troupes de Justin Trudeau cumulent l’appui de 37,5 % des électeurs canadiens décidés et les conservateurs recueillent pour leur part 34 %.

Le Nouveau Parti démocratique, qui a subi une sérieuse dégringolade dans les sondages ces derniers mois, se retrouve derrière le Parti vert, avec seulement 8,4 % des intentions de vote. L’équipe de Mme May s’attire pour l’instant 10,8 % des intentions de vote. Au Québec, le Bloc québécois a effectué une remontée notable et pourrait venir brouiller les cartes.

Or, plusieurs experts récemment consultés par l’Agence QMI rappellent que bien des imprévus peuvent survenir sur le chemin de la campagne électorale. Et pour l’heure, la question de l’urne est inconnue de tous.

«Il y a aussi une proportion de plus en plus significative de l’électorat qui est assez volatil. C’est vraiment en fonction de la performance des chefs en campagne électorale et des enjeux qui vont se dessiner à ce moment-là que les électeurs volatils vont décider du résultat des élections», a notamment souligné François Rocher, professeur à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.