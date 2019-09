Le mardi matin, moment le plus productif de la semaine

Catherine Courchesne – 37e AVENUE

Faits saillants d’une étude de l’agence de placement Accountemps sur les pics de productivité des travailleurs canadiens.

Le lundi, on retourne souvent au boulot à reculons... C’est que le weekend passe tellement vite ! Le mercredi, on se réjouit (ou on se décourage) d’être au milieu de la semaine. Le jeudi, on a le cœur à la fête grâce au 5 à 7. Et le vendredi, c’est déjà un peu samedi, non ? Dans ce cas, que se passe-t-il le mardi ? En fait, selon une récente enquête menée par l’entreprise de recrutement Accountemps, le mardi serait le jour de la semaine le plus productif pour les travailleurs canadiens !

Le mardi

Le sondage Accountemps a été mené auprès d’environ 400 employés de bureau canadiens. Plus de la moitié d’entre eux ont affirmé être productifs surtout en début de semaine, dont 35 % le mardi, 25 % le lundi et 18 % le mercredi. Finalement, les deux jours arrivant en queue de peloton sont le jeudi et le vendredi, qui correspondent au sommet de productivité de 12 % et 10 % des répondants respectivement.

L’explication

La position de tête qu’occupe le mardi parmi les journées où les employés se sentent plus performants est tout à fait logique, selon Harold M. Messmer, président de la firme Accountemps. Dans une déclaration écrite publiée sur le site AccoutingWeb, l’homme d’affaires et spécialiste de la gestion de carrière expliquait ce résultat par le phénomène suivant : le lundi, les employés passeraient leur journée à revoir le travail laissé en suspens le vendredi précédent ainsi qu’à planifier la semaine qui commence. Par conséquent, la plupart d’entre eux seraient en mesure d’accomplir réellement leurs tâches à partir du mardi matin seulement.

Le matin

Qui plus est, le sondage tend à confirmer le fameux adage voulant que l’avenir appartienne à ceux qui se lèvent tôt. En effet, 41 % des professionnels interrogés ont déclaré être plus productifs tôt le matin, contre 31 % qui le sont plutôt en fin de matinée. En revanche, seulement 2 % ont dit être plus performants en mi-journée, et 3 % sont au sommet de leur forme tard en soirée.

Maintenant, pourquoi la majorité des employés atteignent-ils un pic de productivité en début de matinée ? Les hypothèses sont nombreuses, mais la principale raison serait la suivante : le corps et l’esprit reposés, la concentration et l’énergie seraient au rendez-vous. Ce n’est pas pour rien que de nombreux individus prospères, tels que les patrons de Disney, d’Apple et de Twitter, sont réputés pour se lever à l’aube...

Le lieu

Toujours selon le sondage Accountemps, le lieu où les employés sont au meilleur de leurs capacités importe autant que le moment. Mais alors que 44 % des répondants ont indiqué mieux travailler dans un bureau privé dont la porte est fermée, 33 % d’entre eux ont dit préférer travailler dans un bureau à aire ouverte. Et finalement, seulement 19 % ont déclaré être plus productifs en travaillant de la maison.

Ainsi, que les patrons de ce monde se le tiennent pour dit : afin d’avoir des employés ultra-performants, ces derniers feraient mieux de travailler du lundi au mercredi, de 7 h à midi... Quant au lieu optimal, mieux vaut consulter les principaux intéressés pour le déterminer !