Presque pas d’attente à l’hôpital Notre-Dame

« On a de la place ! » lance Pierre-Paul Milette, directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Imagerie médicale, CT-Scan, électrocardiogramme : on peut obtenir une panoplie d’examens diagnostiques en quelques semaines à l’hôpital Notre-Dame (voir la liste complète ci-contre). Une rare rapidité d’accès dans le réseau public, surtout dans la métropole québécoise.

« On a peu de délais. Les gens envoient leur requête et vont être vus dans une semaine, deux semaines, précise M. Milette. Dans d’autres établissements, ça peut prendre six mois. »