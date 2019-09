Spécial rentrée : 5 astuces beauté en moins de 5 minutes pour les matins pressés

À l’heure du réveil, vous vous sentez toujours bousculé par le temps? Si oui, pas de panique! Pour les super femmes que nous sommes, qui jonglons entre la maternité, des cours à l’université ou encore une superbe carrière, je vous ai déniché cinq astuces beauté à faire en moins de 5 minutes, pour des matins pressés. Vive la rentrée!

1. Nettoyage presto : CeraVe pour le visage et corps

Bien souvent, on adore les soins de la peau qui sont multifonctionnels. J’ai donc découvert dernièrement la ligne CeraVe et leur fameuse lotion nettoyante non moussante. Composé de trois céramides essentiels et d'acide hyaluronique, ce nettoyant élimine en douceur les saletés, tout en conservant l'hydratation de votre peau. J’ai adopté immédiatement cette formule que j’utilise autant pour mon visage que pour le corps, sous la douche. Ah oui, elle peut être aussi utilisée comme démaquillant. Génial, non ?! *Disponible en pharmacie à 15,99$

2. Cheveux revitalisés : OGX® Thé vert Vie active Shampoing sec en mousse

Après une longue nuit de sommeil ou encore un cours intense de spinning en matinée, les cheveux en sueur ne sont pas ce qu’il y a de plus sexy! Pour y remédier, il vous faut découvrir le shampoing sec en mousse de la collection OGX® Thé vert Vie active. C’est un vrai miracle en tube pour transformer les cheveux gras en des cheveux revitalisés, en un tournemain! La mousse, qui sèche rapidement, est infusée de thé vert et de fleur de lotus pour vous aider à imbiber la sueur et à garder vos cheveux d’apparence fraîche, sans aucune trace de résidu blanc. * Disponible dans les pharmacies à 10,99 $

3. Des dents plus blanches : Dentifrice blanchissant Charbon Noir

Le charbon est devenu au fil des photos Instagram un ingrédient hyper populaire chez les influenceurs. En effet, la fameuse poudre noire est reconnue pour obtenir des dents plus blanches. L’entreprise québécoise Charbon Noir propose donc un dentifrice conçu à partir de charbon actif combiné avec une silice de nettoyage avancée (similaire à ce que les dentistes utilisent). En quelques brossages, cette pâte noire aide à éliminer les tâches profondes et à empêcher de nouvelles de se former. De plus, en l’utilisant deux fois par jour, elle aide à prévenir la plaque, la gingivite, l’accumulation de tartre, les cavités et même la mauvaise haleine. *Disponible en ligne au www.charbonnoir.com à 14,99 $

4. La magie des cernes : It Cosmetics - Bye Bye Under Eye

Pour effacer tout signe de fatigue au-dessous des yeux, je suis une adepte finie du cache-cerne le plus vendu aux États-Unis : It Cosmetics Bye Bye Under Eye. Digne des maquillages hollywoodiens, les produits de l’entreprise ont été développés en collaboration avec des chirurgiens plasticiens et des dermatologues. Cet anticernes multitâches et résistant à l’eau, est disponible en 48 teintes différentes. Il fait disparaître également les tâches de vieillesse, les rides et même la décoloration. *Disponible chez Sephora à 35,00$

5. Le luxe de l’éclat rapide: Le masque-peeling 1 minute de Dreamskin Care de Dior

On désire tous une peau parfaite. Pour y arriver, pas besoin de vous rendre au spa ou en salon pour un facial, car la maison Dior a lancé en août dernier, le masque-peeling 1 minute de sa gamme Dreamskin Care. D’une texture gel-crème qui respecte les peaux sensibles, ce masque procure un éclat instantané en 60 secondes. Grâce aux ingrédients d’extraits d’huile de Jojoba et des acides AHA, la peau est visiblement radieuse, plus douce et galbée. *Disponible dans les magasins La Baie à 91,00$