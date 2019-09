Trois auberges d'exception en nature au Canada

Vous cherchez à vivre un séjour qui sort de l'ordinaire, tout en restant au Canada? On a trouvé pour vous trois camps de base ultra-confortables dans certains des plus beaux coins du pays.

1. Wickaninnish Inn - Île de Vancouver, Colombie-Britannique

Perché sur un cap rocheux face aux embruns du Pacifique, le Wickaninnish Inn forme un pied à terre idéal pour un séjour maritime sur l'une des plus belles îles du Canada. Du salon principal, du balcon de sa chambre ou encore de la table de massage, la vue est imprenable sur la grève sauvage lavée par les vagues de l'océan. Une invitation à aller respirer l'air salin en surf, en kayak ou simplement en balade sur la plage. Pendant la saison morte, il s'agit de la meilleure loge pour admirer les tempêtes d'hiver qui s'abattent sur le littoral.

S'y rendre : en traversier depuis Vancouver jusqu'à Victoria ou Nanaimo, puis par la route jusqu'à Tofino.

Camp de base parfait pour : surf, rando, kayak de mer

Info : wickinn.com

2. Fogo Island Inn - Fogo Island, Terre-Neuve

Gagnant de plusieurs prix internationaux en design et en architecture, le Fogo Island Inn mérite un détour depuis la route principale de Terre-Neuve. Alliant modernité dans ses installations (innovantes en termes de développement durable par ailleurs) et traditions dans sa cuisine et sa décoration, l'hôtel luxueux permet de s'imprégner de la nature parfois rude de l'île dans un cocon privilégié de 29 chambres, toutes uniques. Parmi les activités proposées, de nombreuses excursions en mer guidées par des pêcheurs locaux, des randonnées côtières pour photographier les icebergs et l'initiation à la construction traditionnelle de bateaux en bois

S'y rendre : 45 minutes de traversier pour atteindre Fogo Island à pied ou avec sa voiture.

Camp de base parfait pour : randonnée, kayak de mer, observation des icebergs, activités guidées par les habitants de l’endroit.

Info : fogoislandinn.ca

3. Auberge de montagne des Chic-Chocs - Gaspésie

Photo Mathieu Dupuis

Isolée au coeur des sommets de la Gaspésie et accessible uniquement en randonnée à pied l'été, en ski l'hiver ou en véhicule tout-terrain nolisé, l'Auberge de montagne des Chic-Chocs propose un concept assez unique au Québec. Et ne vous attendez pas à un simple refuge rustique qui sent l'humidité. L'établissement propose 18 chambres très confortables, un bain tourbillon face aux montagnes, des repas gastronomiques partagés avec les guides de l'auberge et un forfait tout inclus d'activités et d'équipements plein air. Bref, une étape 5 étoiles lors de votre prochaine traversée du Sentier International de la Gaspésie (SIA)!

S'y rendre : à pied, en ski depuis le SIA ou en véhicule tout-terrain de la Sépaq depuis Sainte-Anne-des-Monts.

Camp de base parfait pour : rando, vélo de montagne et observation de la faune en été, ski de fond et ski de randonnée en hiver

Info : sepaq.com/ct/amc