Une vie de couple ça se bâtit avant la retraite

Que tu as bien su identifier la nature profonde de celle qui t’écrit ce matin. Elle craint la perspective d’une retraite vécue avec un homme qui a toujours fuit le domicile conjugal pour aller aider Pierre, Jean Jacques en l’abandonnant à son sort. J’en avais une comme elle dans ma vie. La mère de mes enfants chialait tout le temps, et comme je ne me sentais pas de taille pour répliquer, je me réfugiais chez tous ceux qui exprimaient un besoin de ma présence pour quelques travaux domestiques que ce soit. Ce gars là m’aurait demandé mon avis que je lui aurais dit de sortir de là au plus sacrant. Une femme de même ça se supporte à distance, mais pas 24h sur 24.

Un qui a donné pour la cause

Vous oubliez un détail d’importance, ce n’est pas lui, mais elle qui m’a demandé conseil. Et elle prétend encore aimer son mari, malgré le fait qu’elle le vilipende à tous propos. Comme il faut être deux pour danser le tango, il faut la volonté des deux pour vivre une relation de couple intéressante.