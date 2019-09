MEEUWS, Léopold



À Montréal, le 9 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Léopold Meeuws, tendre époux de Ghislaine Legris Meeuws.Outre son épouse Ghislaine, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Huguette Chayer) et Carolyne (Michel Demers), son petit-fils Antoine Demers, sa soeur Françoise (René Provencher), sa nièce et ses neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal,le samedi 14 septembre 2019 de midi à 16h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 16h en la chapelle du complexe funéraire.