MORISSETTE BRUNET



MoniqueÀ Magog, le 3 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Monique Brunet Morissette, épouse de feu Jacques Morissette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane et Sophie; ses petits-enfants Chloé Desrochers (Anthony-James Wolfe), Mariane Desrochers et Gabriel Morissette; autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:pour recevoir les condoléances le samedi 14 septembre 2019 de 13h à 16h. Une courte cérémonie pour lui rendre hommage suivra au Mémorial du complexe.En guise de sympathie, des dons à l'organisme Les Ailes de l'Espérance et/ou à L'Envolée (équipe de bénévoles des soins palliatifs de l'Hôpital Memphrémagog) seraient appréciés.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Lac-Mégantic.