GERVAIS CARRIÈRE, Diane



De Saint-Jovite, le 5 septembre dernier à l'âge de 85 ans, est décédée madame Diane Carrière, épouse de feu Luc Gervais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luce (feu Daniel), Marie-Claude (Claude), Roch (Josée), Nathalie (Louis), Martin (Isabelle), ses petits-enfants Yoann (Stefani), Olivier (Élaine), Maxime (Chloé), Julie, Stéphanie (Samuel), Gabriel (Sarah), Andréanne (Karl), Charles (Sophie), Laurence (Charles-Étienne), Samuel, Frédéric (Rosalie), Raphaël et Zachary, ses arrière-petits-enfants Violette, Marguerite, Rose et Victor, sa soeur Odette (Gaby), sa belle-soeur Agathe, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence du corps, le vendredi 13 septembre de 9h à 11h au :974, RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT, QC, J8E 3H7Les funérailles auront lieu le vendredi 13 septembre dès 11h en l'église de St-Jovite située au 940, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Qc, J8E 3J8. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Jovite.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Pallia-Vie de la Rivière-du-Nord à St-Jérôme pour la qualité des soins.Des dons envers cette fondation en l'honneur de Diane seraient grandement appréciés.