LESSARD, Claire (née Beaulieu)



Entourée des siens, le 29 août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Claire Beaulieu, épouse de feu M. Lucien Lessard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Jocelyne Côté), Carole, Michel (Sylvie Lacroix), Yvan (Nancy Lessard) et Joël (Patricia Tavares), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 14 septembre dès 9h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 14 septembre à 11h, en l'église Saint-Eustache, 123, rue Saint-Louis, Saint-Eustache et de là au Cimetière Deux-Montagnes.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.