MONGRAIN, André



De Montréal, le 30 août 2019 à l'âge de 90 ans, est décédé, monsieur André Mongrain, époux de madame Jeannine Coallier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Paul (Gisèle), ses soeurs Geneviève (feu Charles), Blandine (feu Charles), feu Simonne (feu Zotique), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église St-Patrice-de-Sherrington, samedi le 14 septembre 2019, dès 13h, suivi des funérailles à 14h.