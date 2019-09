POIRIER, Lucette

(Luce Poirier Labelle)



Le 4 septembre 2019, est décédée au CHUM, à l'âge de 74 ans, Mme Lucette Poirier, enseignante retraitée (CSDM), fille de feu M. Horace Poirier et de feu Mme Anita Martel.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Marcel Labelle, ses enfants Julie (Marco Vernacchia) et Mathieu (Valérie Corcos), ses petits-enfants Mateo, Clara, Stella-Rose, Éli Victor, sa soeur Solange, son beau-frère Gérard et leurs enfants, ses belles-soeurs Claire-Aimée, Nicole, feu Jocelyne, Christiane et son beau-frère Christian, leurs conjoints et conjointes, ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC, H9S 3Y5le samedi 14 septembre 2019 de 18h à 22h et le dimanche 15 septembre 2019, le salon sera ouvert à 13h. Une célébration hommage à Luce aura lieu à 14h, puis un goûter sera servi sur place.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUM de Montréal ou Centre de bien-être de l'Ouest de l'Île pour personnes atteintes de cancer.