JACQUES, Georgette née Malo



À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 7 septembre 2019, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Georgette Malo, épouse de feu Claude Jacques et résidante de Verchères.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Chantal), Yvan, France (feu Raymond), ses petits-enfants : Claudine (David), Bruno, Mathieu (Patricia), ses arrière-petits-enfants : Maïka, Mathéo et Raphael. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces et d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :4, RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle samedi 14 septembre à compter de 9 heures. Les funérailles seront célébrées le même jour à 11 heures à l'église St-François-Xavier de Verchères, suivra la crémation.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES Tél. 450-583-3511