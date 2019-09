ARSENAULT, Michel



À Châteauguay, le 27 août 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé Monsieur Michel Arsenault.Il laisse dans le deuil sa fille Sylviane (Steeves), sa soeur Lise (Luis), ses frères Maurice, Jean-Pierre (Lyse) et Serge, ses parents Hélène et Ephrem, ses petits-enfants Samuel et Kim ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 septembre 2019 de 9h à 11h et de 14h30 à 16h, au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi le 14 septembre 2019 à 11h en la chapelle du complexe.