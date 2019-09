6 vedettes québécoises qui sont allées encourager le nouveau café de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte

Chez Cheval, le plus récent projet de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, en inspire plus d’un.



L’établissement n’est ouvert que depuis quelques jours seulement et déjà, les gens se bousculent à Saint-Hilaire pour aller y siroter un bon café et y manger une viennoiserie ou un sandwich. La mission du café/comptoir est d’engager de jeunes autistes pour mettre en lumière la nécessité de leur intégration sociale.

Au-delà du public québécois, qui a accueilli l’initiative avec intérêt, quelques personnalités publiques d’ici y sont aussi allées encourager l’entreprise et, par le fait même, leurs amis.

Voici 6 vedettes québécoises qui sont sont allées encourager le nouveau café de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte:

Louis Morissette, accompagné d'Émilie Bierre

Instagram @zemorissette

Julie St-Pierre



Marcel Leboeuf

Instagram @patricia_paquin

Manuel Hurtubise

Instagram @patricia_paquin

Annie Villeneuve

Instagram @annievofficiel

Instagram @annievofficiel





Gageons que d’autres noms se rajouteront rapidement à cette liste, car plusieurs personnes comme Véronique Cloutier, Sylvain Cossette, Alex Perron, Guylaine Guay et Saskia Thuot ont déjà promis d’aller y faire un tour sur les réseaux sociaux.



Longue vie à Chez Cheval!