BOUCHER, Jacques



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Boucher, survenu le 8 septembre dernier à l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci de Montréal, à l'âge de 74 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Christian (Guylaine Brossoit) et Sophie Boucher; ses petits-enfants Marianne, Laurence et Félix; sa conjointe des dernières années Claude Ferland, sa soeur Raymonde (Claude Jasmin), son frère Pierre (Colette Julien), neveux et nièces, parents et amis.Dans le respect de ses volontés, la famille lui rendra un hommage en toute intimité.