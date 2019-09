DE CHARETTE-HÉMOND



ArmandeÀ la Résidence Riviera de Laval, le 3 septembre 2019, est décédée, à l'âge de 81 ans Mme Armande De Charette, épouse de feu M. Bertrand Hémond, demeurant à Laval, autrefois de Louiseville.Précédée de sa soeur Jocelyne, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Andrée (Adil El Harrif), ses petites-filles Yasmine et Kenza El Harrif, ses frères André (Normande Lavergne), René (Lise Bellerive) et Léon, sa belle-soeur Madeleine Hémond ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la :140, RUE ST-AIMÉ, LOUISEVILLEdimanche, jour de la cérémonie, à partir de 9h30. Une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 11h, en la chapelle de la maison funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de Louiseville.Merci au personnel du CHSLD Santé Courville et de la Résidence Riviera de Laval.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Télécopieur: 819-228-3653Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite internet: www.richardphilibert.ca