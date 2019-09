BOLDUC, Jean-Marie



À Montréal, le mercredi 4 septembre 2019 est décédé, à l'âge de 70 ans, Jean-Marie Bolduc.Il laisse dans le deuil ses amis François (Nathalie), Isabelle et Nicole, ses demi-soeurs Nicole Lapointe Richard et Carole Lapointe Smith, ses demi-frères Roger Lapointe, Germain Lapointe Richard et Yvan Lapointe, ses cousins d'adoption Marie-Jeanne Doyon, Jean Doyon, Rachel Doyon et Vincent Doyon ainsi que plusieurs amis.Ses amis vous accueilleront au complexe funérairele dimanche 22 septembre 2019 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Les amis tiennent à remercier tout le personnel et les bénévoles du CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour les bons soins prodigués.