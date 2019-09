FAILLE, Georgette

(née Laroche)



Le 20 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Georgette Faille (née Laroche) de Lachine, épouse de feu de M. Ernest Faille.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Joanne (Mario Levac) et Réjean (Deborah Hammond), ses petits-enfants Maxime (Mélodie), Michelle (Antoine), Francis (Karl), Éric (Élaine) et son arrière-petite-fille Claire ainsi que plusieurs autres parents et amis.Afin de respecter les dernières volontés de la défunte, il n'y aura pas d'exposition.En guise de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Fondation des maladies du rein ou à une cause de votre choix.