CHAGNON, Richard



À Ange-Gardien et natif de L'Annonciation, est subitement décédé M. Richard Chagnon, le 8 septembre 2019, à l'âge de 55 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Johanne Tremblay, sa fille Emilie Chagnon (Denis Bélisle), son fils Enrico Tremblay (Isabelle Grenier), son beau-fils Marc-André Gaudet (Thaïna Aguïlar), sa mère Claire Desjardins (feu Émilien Chagnon), ses belles-soeurs Nicole Tremblay, Diane Tremblay et Joyce Cogdale, son ex-conjointe Nicole Meilleur, ainsi que les neveux et nièces et de NOMBREUX amis.La famille recevra les condolaénces à compter de 10h le dimanche 15 septembre à laMICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle du salon à 13h.Inhumation à une date ultérieure.Pour ceux qui le désirent, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.