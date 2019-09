LACOMBE (née HUNEAULT)

Pauline



En douceur et entourée des siens, Pauline a déployé ses ailes, enfin libérée et délivrée de l'épreuve avec laquelle elle a courageusement vécu pendant plusieurs années.Elle laisse dans le deuil son époux Raymond Lacombe, ses enfants François (Michelle) et Luc (Josée), ses petits-enfants Ian, Thierry, Justin et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Annabelle, Emma, Loïc et Jade, sa belle-soeur Lise Duval, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire :le samedi 21 septembre 2019 de 10h à 16h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.