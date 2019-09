Aide médical à mourrir: «rayon d’espoir» pour les malades

L’ancien sous-ministre de l’Industrie, cloué à son fauteuil roulant depuis plus de 15 ans, n’est pas prêt à mourir. L’homme de 74 ans ne sait pas s’il souhaitera un jour recourir à l’aide médicale à mourir, mais il est heureux que cette possibilité lui soit offerte « si et quand [il] voudrait l’exercer ».

« Je ne ferme pas la porte à ça [l’aide médicale à mourir], confie-t-il au Journal. Je suis comme tous les autres êtres humains. J’ai peur de la mort et j’ai surtout peur de la façon dont je pourrais mourir. Alors, si je me retrouvais dans des circonstances où il n’y aurait plus de qualité de vie, plus de dignité, je pourrais faire appel à ce soin de fin de vie. »