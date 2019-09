Andrew Scheer ne peut pas gagner avec son équipe, selon Thomas Mulcair

L’équipe autour d’Andrew Scheer pourrait mener les troupes conservatrices tout droit vers la défaite, prévient l’ancien chef néo-démocrate Thomas Mulcair, au premier jour de la campagne électorale.

Ce dernier assure que le chef conservateur «ne peut pas gagner» s’il n’a pas changé son entourage après la controverse sur l’avortement qui lui a fait perdre des plumes au Québec.

«Son "staff" lui a dit d’aller se cacher pendant huit jours, ce qui est une éternité en politique. Il a complètement perdu la crédibilité et c’est là où les libéraux l’ont dépassé totalement ici au Québec», a soutenu M. Mulcair, en direct à l’émission Dutrizac sur QUB radio, mercredi.

«Ils [les conservateurs et les libéraux] étaient au coude-à-coude. Dans les régions où la CAQ a bien gagné, les conservateurs avaient de vraies chances», a insisté l’ex-politicien et analyste politique au microphone de Benoit Dutrizac.

Pour M. Mulcair, tout a basculé lorsque Justin Trudeau est parvenu à «peinturer dans le coin» Andrew Scheer «sur le mariage gai et sur l’avortement».

Trudeau bien entouré

Contrairement à son rival conservateur, Justin Trudeau, lui, est bien entouré. «Le problème pour Scheer, c’est que son équipe n’est pas bonne. L’avantage pour Trudeau, c’est qu’il a une équipe formidable», a-t-il affirmé.

«M. Trudeau est tellement bien entouré, il a du monde tellement solide autour de lui en train de lui écrire ses lignes. Et M. Trudeau sait une chose: c’est de répéter ce qu’on lui a donné comme lignes. Et il le fait bien.»

Or, pour Thomas Mulcair, qui prédit l’une des campagnes fédérales les plus sales de l’histoire, il ne faut pas sous-estimer le chef conservateur, qui peut se montrer dur et pugnace en campagne électorale.