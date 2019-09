DUPERRON, Paul-Aimé



À Joliette, le 30 août 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Paul-Aimé Duperron, époux de feu Mme Thérèse Rochon.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Lune), Raymond (France) et Manon (Yanick), ses petits-enfants Marie-Ève, Julie, Francis et Marie-France, ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 septembre 2019 à 11h en l'église St-Henri de Mascouche, 3000 chemin Ste-Marie, Mascouche, Qc, J7K 1P1. La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.939, RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1