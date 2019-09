NEWMAN, Paul



À Trois-Rivières, le 1er septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Paul Newman, époux de feu Jeannine Messier.Il laisse dans le deuil ses filles, Lucille, Thérèse (Yves), Johanne (Denis), Linda (Normand) et Karine, sa soeur Diane, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 septembre de 16h30 à 19h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le dimanche 15 septembre à 19h en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Albatros pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Albatros serait apprécié en la mémoire de Paul Newman.