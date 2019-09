BOURGET, Gérald



À Oka, le 5 septembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Gérald Bourget, époux de Mme Josée Lavigne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Alexandra (Stéphane Valois), son fils Justin, ses frères et soeurs : Jeannet, Thérèse, Nicole, Mariette, Lyne, Claude et Guy, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHEle samedi 14 septembre de 14h à 17h. Une liturgie aura lieu cette même journée à 17h à la chapelle du complexe.