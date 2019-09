Cinq conseils pour propulser votre recherche d’emploi

Agathe Beaudouin — 37e AVENUE

Vous êtes en recherche d’emploi, mais vous avez le sentiment que vos efforts sont au point mort ? Voici cinq conseils pour mieux cibler votre recherche et lui donner un nouvel élan.

1. Fixez-vous un objectif précis et réaliste

Prenez le temps de bien établir vos priorités et objectifs de carrière. « Cela permet de postuler à des offres qui correspondent plus à vos aspirations, afin d’accéder à un emploi épanouissant et durable », explique Guillaume Vincent, conseiller en emploi chez GIT, une firme qui accompagne les demandeurs d’emploi depuis plus de trente ans. Posez-vous les bonnes questions : que souhaitez-vous en matière de salaire, d’ambiance, de valeurs ? Quelles sont vos compétences ? Quels sont vos intérêts ? Quels secteurs d’activités vous intéressent ?

2. Actualisez vos profils sur les réseaux sociaux

Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de personnaliser ses outils de recherche d’emploi, comme le curriculum vitæ, la lettre de présentation et le profil LinkedIn. Actualisez-les afin d’intégrer de récentes réalisations ou des changements. « Adaptez vos outils de présentation en fonction du poste auquel vous postulez avec des éléments qui vous distinguent », dit le conseiller en emploi chez GIT. LinkedIn constitue un moyen efficace pour rechercher un emploi, développer et enrichir son capital social. « Mais il appartient à chacun de construire et de gérer sa réputation en ligne », complète Guillaume Vincent. Sur LinkedIn, mais pas seulement. « Il se pourrait qu’un futur employeur vous cherche sur Facebook, alors soignez votre présence sur chacun des réseaux sociaux », dit-il.

3. Soyez prêt pour une entrevue

« On estime à 30 secondes le temps requis pour se faire une impression sur une personne, bonne ou mauvaise. Avec un sourire, une bonne poignée de main, une posture d’ouverture et d’écoute, une attitude positive et votre intérêt perceptible, vous vous démarquerez lors de l’entretien », assure Guillaume Vincent. C’est pour cela qu’avant une entrevue, il faut se préparer : renseignez-vous sur l’entreprise, maîtrisez votre curriculum vitæ et ayez toujours vos références sous la main lors de l’entrevue d’embauche.

4. Réseautez !

De nombreux postes sont pourvus sans qu’une offre d’emploi soit publiée. « Avisez votre réseau de votre recherche d’emploi et communiquez directement avec les entreprises de votre secteur. Vous pourrez suggérer une rencontre et informer l’employeur de votre disponibilité », conseille Guillaume Vincent. Participez aussi aux 5 à 7 quand cela vous semble pertinent. Le réseautage reste l’une des meilleures façons d’obtenir un nouvel emploi, nous confirme-t-on chez Randstad Canada.

5. Faites des suivis personnalisés

Il faut faire preuve d’initiative dans vos démarches pour récolter du succès. N’hésitez pas à contacter directement l’entreprise qui vous intéresse pour faire part de votre intérêt, et même soumettre une candidature spontanée. Faites-vous confiance et soyez enthousiaste dans votre présentation. Dans une même logique, ne vous contentez pas d’envoyer votre CV et d’attendre une réponse. Prenez l’initiative d’appeler ou d’envoyer un courriel afin de savoir si votre candidature a bien été reçue ou pour relancer l’entreprise. Aidez-vous d’un tableau Excel pour garder le fil de vos démarches !