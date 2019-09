SAVARD, Agathe

(née Richer)



Entourée des siens, le 9 septembre 2019 à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Agathe Savard (née Richer), épouse de feu Romuald Savard.Mère dévouée, amie aimante, Agathe a fondé le Centre Marie-Ève pour venir en aide aux mères dans le besoin.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 septembre de 14h à 17h et de 18h à 22h et le lundi 16 septembre dès 9h au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 16 septembre à 11h en l'église Saint-Eustache, 123 Saint-Louis, Saint-Eustache, et de là au cimetière paroissial.