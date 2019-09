BAILLARGEON, François "Frank"



À Delson, le 1er septembre 2019 à l'âge de 51 ans, est décédé M. François Baillargeon, fils de Louise Allard (Robert Robidoux) et André Baillargeon (Valérie Lavoie).Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Yvan Baillargeon (Lynda Lussier), Daniel Baillargeon, Michèle Baillargeon (Sylvain Désormeaux), Benoit Baillargeon, Taïka Baillargeon, Hélène Robidoux, Dominique Robidoux (Liette Fillion) et Patrice Robidoux. Il laisse également ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le vendredi 13 septembre 2019 de 19h à 21 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une courte prière d'adieu suivra à 21h à la chapelle du salon funéraire.