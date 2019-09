RAJOTTE SCHWARTZ



HuguetteÀ Montréal, le 7 septembre 2019 est décédée Huguette Rajotte Schwartz.Outre son époux Georges Schwartz, elle laisse dans le deuil ses filles Annabel et Nathalie (Charles Décarie), ses petits-enfants Delphine et Romain, sa soeur Andrée, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis et collègues.La famille vous accueillerales jeudi et vendredi, 12 et 13 septembre, de 16h à 20h au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉAL, QC H3V 1E7(514) 342-8000Chaleureux remerciements à toute l'équipe du 6e étage de l'Hôpital St. Mary pour l'attention exceptionnelle qu'elle y a reçue.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital St. Mary.Incroyablement douée pour les langues, férue d'architecture, excellente communicatrice, Huguette Rajotte Schwartz possédait les qualités voulues pour devenir l'une des meilleures guides touristiques de Montréal et faire découvrir cette ville qu'elle aimait profondément à des milliers de visiteurs et touristes.Épouse, mère et grand-mère affectueuse, femme du monde élégante et dotée d'un remarquable sens de la répartie, elle possédait une personnalité hors du commun et a toujours été en avance sur son temps. Elle a été la première Montréalaise à conduire un scooter, la seule francophone à chanter dans un choeur ukrainien, et sa connaissance approfondie du Jazz et de ses principaux musiciens l'a amenée à cofonder l'Emanon Jazz Society, un groupe de connaisseurs et de passionnés qui a laissé sa marque dans l'histoire montréalaise.Ses talents versatiles s'étaient déjà épanouis à l'Expo 67, lorsqu'elle devint chef de groupe des hôtesses du pavillon du Québec où elle accompagna de nombreux chefs d'état, dont le président français Charles de Gaulle quelques heures avant qu'il prononce son fameux " Vive le Québec libre ! ". Elle fréquenta ainsi des dignitaires des hautes sphères internationales, ce qui la mènera éventuellement au poste de Secrétaire générale de la prestigieuse association France-Canada.