Dossier Marner : Rielly et Gauthier ont d’autres priorités

Morgan Rielly et Frederik Gauthier espèrent vivement le retour de Mitch Marner à Toronto. Toutefois, avec leur camp d’entraînement qui s’amorce jeudi, les négociations contractuelles compliquées de leur coéquipier avec l’état-major des Maple Leafs ne font pas partie de leurs principales préoccupations.

«En tant que joueurs, nous devons nous préparer pour être prêts pour le camp, a indiqué Rielly mercredi, à Sportsnet. Nous avons d'autres choses en tête. Nous devons nous concentrer à être prêts, à être meilleurs. On va laisser les autres s’occuper de ça et on franchira le pont quand on y arrivera.»

Joueur autonome avec compensation, Marner n’a toujours pas conclu d’entente avec les Maple Leafs en vue de la prochaine saison. Rielly avait bon espoir que la situation se règle avant le début du camp d’entraînement. Finalement, ce ne sera probablement pas le cas.

«C’est hors de notre contrôle alors on gère la situation comme elle vient, a poursuivi Rielly. Nous avons parlé à Mitch et évidemment que nous le voulons ici. C’est une partie importante de l’équipe et c’est un bon coéquipier. Mais on ne peut pas faire grand-chose en tant que joueur.»

L’attaquant québécois Frederik Gauthier tenait un discours similaire mercredi.

«Il est très important pour l’équipe comme il l’a prouvé la saison dernière et nous avons hâte qu’il revienne, a-t-il dit à Sportsnet. Nous avons fait face au même genre de situation l’an dernier avec Willy [William Nylander]. Alors on va se concentrer sur le camp et les choses vont s’arranger d’elles-mêmes.»

Marner avait été le meilleur pointeur des Maple Leafs la saison dernière avec une récolte de 94 points (26 buts et 68 aides) en 82 matchs. Choix de première ronde (4e au total) des Leafs en 2015, l’Ontarien de 22 ans a disputé trois saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).