Météorologiquement, ce fut l’un des plus beaux étés, incluant celui de mes 14 ans où, pour la première fois... entoucas.

Curieusement, pour le reste, pas tant. Très ordinaire côté golfique. Pas un seul match en bas de 80 et de grandes périodes sans jouer. Manon a reçu des traitements de radiothérapie (cancer du sein) jusqu’à la fin juillet.

Nous étions moins motivés. Pour la même raison, nous n’avons passé que quatre jours à la pêche. La réserve Mastigouche, ce fut divin, mais tellement trop bref.

Pas une seule visite chez Réal Massé, c’est presque du jamais vu. Pas de lac Blanc et pas de pêche au délicieux doré.

Les deux vélos ne sont pas sortis du garage et on ne s’est jamais approchés de la piscine du nouveau condo. Je me demande si nous sommes allés trois fois à Montréal depuis le mois de mai. Je m’ennuie quasiment des cônes orange.

Mais une de ces fois a été mémorable. Avec Hélène Bouchard et Jacques Gatien, nous sommes allés aux Internationaux de tennis et nous avons eu le privilège, à environ cinquante pieds du court, de regarder jouer Rafael Nadal pendant environ deux heures.

Enivrant. Le meilleur au monde drette là, devant nous, et dans une performance extraordinaire. Inoubliable.

LAMINABLE

Un autre moment savoureux a été de renouer avec Isabelle Boulay au tournoi de golf de Canadian Tire. Elle a été formidable, généreuse. Une soirée magique encore une fois, et la Fondation Bon Départ a recueilli 1,5 million dans ce rendez-vous annuel extraordinaire pour les enfants, sans compter les beaux dollars que Manon et moi avons arrachés à Catherine et Gerry Frappier dans un match sans relâche, sans pitié. Inoubliable.

DOUBIDOUI

S’il n’en tenait qu’à moi, l’été pourrait s’étirer jusqu’au 35 ou 36 août.

Femme architecte cherche gars bien bâti, éclairé et pas trop cave.

Tu veux que ta blonde s’ennuie de toi ? Après le souper, va prendre une marche avec la télécommande.

Il mange du pain brun parce que ça « fitte » avec son set de cuisine.

Je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin.

À DEMAIN

Est-ce qu’on peut faire laminer 11 dollars ?