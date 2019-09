Émission d’actions ordinaires: Saputo récolte 659 millions $

MONTRÉAL – Saputo a amassé un total de 659 millions $ dans le cadre d’émissions d’actions ordinaires.

Quelque 11 617 300 nouvelles actions de l’entreprise montréalaise ont trouvé preneurs dans le public pour le prix de 39,60 $, «pour un produit brut total d’environ 460 millions de dollars», a précisé l’entreprise laitière, mercredi, par communiqué.

Saputo a par ailleurs réalisé mercredi un placement privé simultané dans le cadre duquel ses deux principaux actionnaires – Jolina Capital inc., société de portefeuille contrôlée par Emanuele (Lino) Saputo, et Placements Italcan inc., société de portefeuille contrôlée par Francesco Saputo – ont mis la main respectivement sur 2 525 253 actions et 2 500 000 actions du placement privé, au prix d’offre, pour un produit brut d’environ 100 millions $ et de 99 millions $.

Tout cet argent servira à réduire la dette de Saputo, contractée dans le cadre d’acquisitions, et à lui donner «une plus grande marge de manœuvre pour poursuivre sa stratégie de croissance».