WILKINSON, Joyce



Le 1er septembre est décédée Mme Joyce Wilkinson, 66 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint René Maheux, sa fille Mélanie, sa soeur Linda ainsi que les enfants et petits-enfants de son conjoint.Joyce laisse un immense vide dans nos coeurs mais surtout une multitude de tendres souvenirs. Elle a consacré sa vie à soutenir et améliorer les conditions de vie des gens malades. Déterminée, méticuleuse, serviable et optimiste; tous se rappelleront sa gentillesse et ses marques de considération.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie commémorative.Un don pour la recherche sur le cancer ou à la Fondation Santé Haut-Richelieu serait apprécié.