LAJEUNESSE, Denis



À Laval, le 10 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Denis Lajeunesse, époux de Denise Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Patrick Benvenuto), Chantal (Bertrand Lemay) et Line (Emanuele Cirasella), ses petits-enfants Jasmine (Nicolas), Ian et Justine, ses frères Julien (Monique) et Robert (Lucille), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 septembre 2019 de 13h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 14 septembre à 10 heures à l'église Sainte-Dorothée (655 rue Principale à Laval, H7X1E2).La famille tient à remercier le personnel de la Résidence l'Éden de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Laval serait apprécié en la mémoire de Denis Lajeunesse.