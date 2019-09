France: Le Moulin Rouge, 130 ans et toutes ses plumes

Célèbre cabaret de revue parisien, le Moulin Rouge, qui est aussi le doyen français des cabarets à plumes, fêtera le 6 octobre son 130e anniversaire, au rythme endiablé de sa « marque de fabrique », le French cancan.

La troupe au grand complet dansera son célèbre French cancan en plein air sur une place toute proche le 6 octobre au soir, a annoncé mercredi l’institution parisienne.

Les jupons et les froufrous des 60 « Doriss Girls et Boys » du nom de Miss Doris, la chorégraphe historique du Moulin Rouge, virevolteront sur une portion du boulevard de Clichy à la hauteur du cabaret, exceptionnellement fermée à la circulation.

Conçu comme un voyage à travers l’histoire du lieu, dans les pas de La Goulue, la Môme Fromage, Nini Pattes en l’air et Mistinguett, un spectacle son et lumière sera projeté auparavant sur la légendaire façade de l’établissement surmontée de son célèbre moulin aux ailes toujours animées, au coeur du quartier de Pigalle.

Inauguré le 6 octobre 1889 et immortalisé par le peintre Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge accueille 600 000 spectateurs par an, à raison de deux représentations chaque soir, 365 jours par an, et emploie 450 employés.

Exigeant des qualités physiques particulières, le French cancan a été inventé par l’Anglais Charles Morton, sur la base d’une danse de quadrille.

Le 26 octobre 1890, Édouard VII, prince de Galles, est dans la salle. Dévoilant ses dessous, La Goulue l’interpelle depuis la scène : « Ohé, Galles, tu paies le champagne ? ».

Après John Huston en 1952, Baz Luhrmann a porté à l’écran en 2001 l’extraordinaire histoire de ce haut lieu des nuits parisiennes avec Nicole Kidman dans le rôle de Satine, parmi les grandes meneuses de revue à la Belle Epoque.