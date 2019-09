Je sors, je reste

Coup de cœur

Diffusée à partir de ce soir sur les ondes de ICI ARTV, la série Génie : Einstein, produite en 2017 par National Geographic, explorera la vie tumultueuse d’un des plus grands scientifiques que la physique ait connus. Père de la théorie de la relativité générale, Albert Einstein aura incontestablement marqué notre compréhension du monde et de l’univers qui nous entoure. La série, construite en dix épisodes, cherche à en exposer le parcours, glorieux parfois, souvent complexe et difficile.

Diffusée à partir de ce soir à 21h sur ICI ARTV

Lancement

Vincent Biliwald

Ayant lancé son dernier album intitulé Frugal le 16 août dernier, l’artiste de hip-hop Vincent Biliwald, qui propose un son mélangeant rap et RnB, sera en concert ce soir au Quai des Brumes dans le cadre d’un double lancement. Il y partagera la scène avec l’artiste Catboot.

Ce soir dès 20h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Danse

SHE

Présenté dans le cadre du festival Quartiers Danses, le spectacle SHE, chorégraphié, écrit et interprété par Dorotea Saykaly, tire son inspiration du roman La passion selon G.H. de Clarice Lispector et cherche à réfléchir sur notre identité, sur fond de crise existentielle et de doutes. Les spectacles Fighting Chance et Ritual for the inuit seront présentés la même soirée.

Ce soir à 20h à la Cinquième salle de la Place des arts, 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

Exposition

Artch

Se déroulant du 12 au 15 septembre au Square Dorchester, la deuxième édition de l’exposition Artch rassemblera les œuvres des 23 artistes émergents les plus prometteurs de l’art contemporain québécois. Les visiteurs auront ainsi le loisir d’admirer plus d'une centaine d’œuvres exposées en plein air.

À partir d’aujourd’hui au Square Dorchester, 2903 rue Peel

Cinéma

Ceux qui travaillent

Réalisé par Antoine Russbach, le film Ceux qui travaillent dresse le portrait de Frank, un homme ayant consacré sa vie entière au travail, et ayant difficilement gravi tous les échelons. Puis, alors qu’il est confronté à une situation d’urgence, Frank se fait licencier. Il devra réapprendre à vivre autrement, et tenter de sauver la relation qu’il entretient avec sa fille cadette, Mathilde.

Ce soir à 21h25 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Cinéma

Do the Right Thing

Dans le cadre du trentième anniversaire du film, le Cinéma moderne présente Do the Right Thing, réalisé en 1989 par nul autre que Spike Lee, dans une version restaurée 4K. Le long métrage d’une durée de 125 minutes dépeint les tensions et le contexte difficile du quartier culturellement diversifié de Bed-Stuy Brooklyn, dans la ville de New York.

Ce soir à 21h30 au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Balado

La soirée est (encore) jeune

De retour pour une nouvelle saison, l’équipe de La soirée est (encore) jeune, composée de Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet, revient à chaque semaine de façon humoristique sur l’actualité politique, sociale et culturelle du moment. Dans l’émission de dimanche dernier, on peut notamment y entendre la mairesse Valérie Plante tout comme l’humoriste Jean-Thomas Jobin et l’artiste Samian.

Disponible en ligne sur ICI Première

Livre

Lettres au frère Marie-Victorin

Faisant suite aux « Lettres biologiques » du frère Marie-Victorin, publiées l’année dernière, ce livre-ci en représentent les réponses, écrites par Marcelle Gauvreau (1907-1968), et dont le sous-titre s’intitule Correspondance sur la sexualité humaine.

Disponible depuis le 10 septembre

Livre

L’éthique pour tous... même vous !

À travers le livre L’éthique pour tous... même vous ! Petit traité pour mieux vivre ensemble, l’auteur René Villemure souhaite faire de l’éthique un outil précieux pour réapprendre à vivre en collectivité.

Disponible depuis le 11 septembre