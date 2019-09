Jusqu’aux Jeux de Tokyo, Nicolas Gill revient comme entraîneur

Concentré à des tâches administratives à titre de directeur général de Judo Canada depuis trois ans, Nicolas Gill reprend du service comme entraîneur jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Judo Canada annoncera prochainement que le double médaillé olympique, qui agit également comme directeur de la haute performance, revient sur le tatami afin d’accompagner un groupe d’athlètes de l’équipe nationale, dont Antoine Valois-Fortier, avec qui il travaillait lors de l’obtention de sa médaille de bronze aux Jeux de Londres en 2012.

Démission d’Almeida

La fédération nationale a dû se prêter à une réorganisation à l’interne avec la démission récente de Michel Almeida, qui veillait sur l’équipe nationale masculine, et qui a quitté pour des raisons familiales, selon Judo Canada. Son départ a créé une brèche qui a amené Gill à retrouver un rôle qui lui est familier après avoir œuvré à titre d’entraîneur-chef de 2009 à 2016.

Gill et Sasha Mehmedovic, l’entraîneur de l’équipe nationale féminine durant les dernières années, se partageront dorénavant la direction d’un groupe d’athlètes ciblés en vertu de leur potentiel olympique, auquel font notamment partie Valois-Fortier, Catherine Beauchemin-Pinard, Arthur Margelidon, Shady El Nahas et Ecaterina Guica.

«Compte tenu du peu de temps qu’il reste, on a décidé qu’on allait gérer cette situation à l’interne jusqu’aux Jeux olympiques», affirme Nicolas Gill, qui ne cache pas que les liens développés avec Valois-Fortier les amèneront spécifiquement à travailler de nouveau ensemble.

«C’est un bon exemple de ce qu’on essaie de préserver pour la suite des choses. On veut justement regarder avec quel entraîneur chacun des athlètes a le plus travaillé à un moment ou un autre de sa carrière. Il y a des affinités qui sont plus fortes que d’autres. C’est là-dessus qu’on va se baser», explique le triple médaillé à des championnats du monde, qui était devenu il y a un an le premier Canadien intronisé au Temple de la renommée de la Fédération internationale du judo.