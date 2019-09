La Couronne défend la compétence de ses procureurs

Cette déclaration sans détour, c’est celle de Marlène Archer, procureure en chef au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Notre Bureau d’enquête a pu la rencontrer hier à son bureau de Montréal.

On n’a qu’à penser à l’enquête Mâchurer de l’UPAC, qui se penche sur des allégations de financement occulte au Parti libéral du Québec. Les policiers y travaillent depuis 2014 et 300 témoins ont été rencontrés, mais on ignore pourquoi des accusations n’ont toujours pas été déposées.

« Est-ce que tout le monde a de l’expérience en droit criminel chez nous ? Non. On a des gens qui viennent de tous azimuts, ce qui nourrit grandement le bureau, quant à moi », a dit Marlène Archer pour souligner la qualité de ses troupes.

Une plus grande transparence

La patronne du Bureau de la grande criminalité promet de trouver des façons de mieux expliquer le travail et les décisions de la Couronne au grand public.

En entrevue hier, Marlène Archer a maintenu la stratégie habituelle en refusant de donner des détails sur des dossiers dans lesquels son équipe de procureurs conseille les policiers pendant leur enquête.

Pas moyen de savoir si les cibles de l’enquête Mâchurer, dont l’ex-premier ministre Jean Charest et son grand argentier Marc Bibeau, pourraient être arrêtées.

Sans réponse

Pas moyen non plus d’en apprendre plus sur ce qu’on reproche au patron de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, suspendu depuis qu’il est visé par des allégations d’infraction criminelle.

« C’est super dangereux, commenter les enquêtes en cours. On ne sait jamais, en confirmant quelque chose, si on est en train de nuire à l’enquête », a expliqué Me Archer.

Néanmoins, l’avocate est ouverte à plus de transparence.

« On se questionne à savoir si on ne peut pas en donner plus. Est-ce qu’il n’y a pas des circonstances ou des dossiers dans lesquels, considérant les attentes de la population, dans le respect des règles, on ne pourrait pas en dire plus ? » a-t-elle demandé.

Et même quand des accusations sont portées, la prudence sera toujours de mise.