McCaffrey, un cas rare

Dans l’ère actuelle de la NFL, les porteurs de ballon qui ne quittent pas le terrain sont devenus une denrée rare. Christian McCaffrey est l’un de ces spécimens, au point où les Panthers de la Caroline se battent contre eux-mêmes pour se convaincre de ne pas le surtaxer.

McCaffrey, qui sera en action demain soir face aux Buccaneers de Tampa Bay, ferait bien plus parler de lui s’il évoluait dans l’un des grands marchés de la NFL.

À New York, Saquon Barkley (Giants) et Le’Veon Bell (Jets) occupent leur large part de manchettes. En Caroline, McCaffrey n’obtient pas le huitième de l’attention qui est réservée au quart-arrière Cam Newton.

Peu importe, la réalité est que l’attaque des Panthers passe d’abord et avant tout par McCaffrey, un athlète d’exception. La saison dernière, il a été sur le terrain pour 91,3 % des jeux offensifs des Panthers, le plus haut ratio chez les porteurs à travers la ligue.

Durant toute la saison morte, les Panthers ont insisté sur le fait qu’ils devaient réduire sa charge de travail afin de ménager leur voiture de luxe.

Dimanche dernier, son taux d’utilisation a donc été de... 100 % ! Comme quoi, même s’ils souhaitent prolonger l’espérance de vie du porteur, il leur est trop utile à toutes les sauces pour qu’ils se privent de lui refiler le ballon.

Chiffres impressionnants

La saison dernière, McCaffrey a couru pour 1098 verges avec sept touchés au sol, en plus de 107 réceptions, pour 867 verges et six autres touchés.

Dimanche dernier, il a repris sur sa lancée avec 128 verges au sol et deux touchés, en plus de 10 réceptions pour 81 verges par la passe. Il s’agissait déjà, à sa troisième année seulement, d’un troisième match de plus de 100 verges au sol et 10 réceptions. Il est le seul joueur depuis 1950 à avoir réalisé l’exploit plus d’une fois. Aussi prodigieux soit-il pour l’offensive, l’impact monstre de McCaffrey dénote cependant des lacunes chez les Panthers. Depuis Kelvin Benjamin en 2014, aucun receveur espacé n’a été le meneur de l’équipe au sujet des cibles.

C’est donc dire que Cam Newton est constamment forcé de se rabattre sur ses porteurs ou sur ses ailiers rapprochés. Système trop conservateur, mauvais choix au repêchage à la position de receveur ou manque de vision de Newton ? Probablement un peu des trois.

Le jour où McCaffrey sera sur la touche pour une période prolongée, les Panthers pourraient trouver le temps long s’ils ne développent pas d’autres options. En attendant, il est devenu impensable de sortir du terrain leur arme la plus redoutable, qui leur donne une chance de gagner à chaque match.

