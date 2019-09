Nadeau-Dubois obligerait les concessionnaires à vendre exclusivement des véhicules électriques dès 2040

Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin pour Québec solidaire, obligerait uniquement la vente de véhicules électriques dès 2040.

«Nous, on pense que sur un horizon de 2040 on est capable de se dire: “les concessionnaires, vous ne vendrez que des nouveaux véhicules électriques”. C’est sûr que c’est des objectifs ambitieux et que pour les atteindre il faut mettre les efforts», a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois à l’émission «Franchement dit» à QUB radio, mercredi.

Le député de Gouin pour Québec solidaire a affirmé à l’animateur Jonathan Trudeau que plusieurs pays ou régions dans le monde «ont des objectifs beaucoup plus ambitieux», citant la Californie, qui prévoit le règlement «pour 2040» et la Norvège qui sont «les leaders mondiaux» avec 2025 comme année cible.

«Il y a plein de pays dans le monde qui vont le faire et si on avait un gouvernement qui mettait vraiment ça au cœur de ses priorités on pourrait y arriver, moi j’en ai aucun doute», a conclu Gabriel Nadeau-Dubois.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Gabriel Nadeau-Dubois, sur QUB radio: