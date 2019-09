Nouvelle formule pour Mise à jour

Guillaume Ratté-Côté et Kathryne Lamontagne, journaliste au Journal de Québec, animeront, à compter de lundi, une toute nouvelle mouture de l’émission d’information Mise à jour sur les ondes de MAtv.

La nouvelle configuration de cette émission concentrée sur l’actualité locale sera présentée du mardi au vendredi, à 18 h 30, dans un format de 30 minutes, avec une rediffusion à 23 h, et sur matv.ca/quebec.

Mise à jour était présenté, la saison dernière, dans un format hebdomadaire d’une heure. Andrée Martin, qui était à la barre de l’émission, se consacre entièrement à sa carrière de journaliste à TVA.

Kathryne Lamontagne abordera l’actualité locale de Québec, les mardis, mercredis et jeudis et Guillaume Ratté-Côté, directeur général de CJMD 96,9 FM de Lévis, animera, chaque vendredi, une émission consacrée entièrement à la Rive-Sud. Un sujet sera traité par émission.

Journaliste au Journal de Québec, Kathryne Lamontagne était en congé de maternité, lorsque les gens de MAtv l’ont approchée.

« Au moment où on m’a contactée, j’anticipais un peu mon retour au travail avec un bébé de neuf mois. Mon objectif était de moins travailler, mais il s’agissait d’une offre vraiment alléchante, et que je ne pouvais pas refuser. Ça va être une belle gymnastique, mais j’ai la collaboration de mes patrons au Journal et l’appui, évidemment, de mon conjoint. Ça devrait bien se passer », a-t-elle indiqué, lors d’un entretien.

Être près des gens

Kathryne Lamontagne a pour objectif, avec cette nouvelle mouture de Mise à jour, d’être près des gens de Québec.

« Je n’ai pas envie de discuter d’enjeux pour discuter d’enjeux. Je veux amener des sujets d’affaires publiques qui vont toucher les gens et qui ont un impact réel dans leur vie », a-t-elle fait remarquer.

Les premières émissions seront consacrées au bilan de l’été, au Grand Marché de Québec, à la biométhanisation et au compostage à Lévis.

