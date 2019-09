Un premier départ dans l’antre des Bleus

Samuel Chénard vivra son premier départ en carrière contre les Carabins de l’Université de Montréal, samedi au CEPSUM.

Le pivot de 5e année du Rouge et Or de l’Université Laval vivra son baptême dans l’antre des Bleus où la foule peut être très bruyante.

« Je suis excité et ça va être une belle expérience, a mentionné Chénard au terme d’un entraînement qui s’est déroulé sous la pluie. Je l’ai vécu dans le passé, mais ça va être différent cette fois-ci parce que je vais être sur le terrain. Le compte silencieux, ça fait cinq ans que je le pratique et je suis à l’aise. C’est un très bon défi et il faudra que l’offensive exécute bien.

« C’est parfois plus difficile en offensive à Montréal et il ne faudra pas paniquer. Contre Sherbrooke lors du premier match, on a connu un mauvais départ, mais nous n’avons pas paniqué et ce fut notre force », a-t-il ajouté.

Chénard est satisfait de sa progression depuis le début de la saison, lui qui évolue comme partant pour la première année. « En raison du stress, ce fut plus difficile lors du premier match, mais ça s’est super bien passé à Concordia, a souligné celui qui a complété plus de 70 % de ses passes contre les Stingers. J’ai pris ce qu’on me donnait. La clé est que je fasse mon 1/12, sans plus.

« Il faudra y aller une série à la fois. Justin Éthier (coordonnateur offensif) est habitué aux parties contre Montréal et j’ai confiance à 100 % en son plan de match. Avec la ligne offensive que nous avons, c’est possible de courir contre tout le monde. Il suffit que chaque gros bonhomme s’occupe du gars devant lui et que le porteur de ballon trouve les brèches. »

Lent départ

À l’instar de Chénard, le quart-arrière des Carabins Dimitri Morand a connu un premier match en dents de scie avant de connaître sa meilleure sortie, samedi dernier, face à McGill. « Nous sommes meilleurs offensivement que ce que nous avons montré depuis le début de la saison, a assuré le pivot de troisième année des Bleus.

« Nous avons commencé plus tranquillement. On manquait de synchronisme sur le jeu aérien et j’en prends l’entière responsabilité. Ça part de moi et je dois mieux jouer. J’ai confiance en tous nos receveurs et chacun apporte quelque chose. Les gars ont fait preuve de caractère et on joue maintenant mieux ensemble. On a établi le jeu au sol de mieux en mieux, ce qui ouvre des occasions pour le jeu aérien. »

Rien d’acquis

Les Carabins tenteront-ils de tirer profit d’une ligne défensive moins expérimentée chez leurs grands rivaux ?

« Des joueurs extrêmement dominants comme Mathieu Betts et Vincent Desjardins sont partis, mais ça reste la défensive de Laval, a expliqué Morand. Il n’y a pas de faille dans le système de Marc Fortier. On ne tient donc rien pour acquis. Il faudra éviter les erreurs mentales et les revirements. Il faudra jouer avec plaisir et avec le feu en nous, tout en gardant la tête froide afin de tirer profit des opportunités qui se présenteront. »

Dans le dernier match, les Carabins ont commis cinq revirements, dont deux interceptions de Morand. « On s’est tirés dans le pied contre McGill, a-t-il dit, mais j’ai bon espoir que nous sommes capables de bien exécuter. »

Un parcours semblable pour Hardy et Chénard