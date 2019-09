Une collection de whisky évaluée à près de 4,9 millions de dollars vendue aux enchères

Une grande collection de whisky sera vendue aux enchères à Londres d’ici la fin du mois, rapporte Forbes. Elle pourrait devenir la collection la plus chère jamais vendue dans un encan.

Le mystérieux propriétaire des 467 bouteilles du spiritueux installé aux États-Unis est simplement connu sous le pseudonyme du «Collecteur ultime de whisky». La collection est évaluée à près de 4,9 millions de dollars américains.

Les bouteilles en vente représentent près de 70 ans de production de whisky. Une Macallan de 1926 vaut à elle seule 550000 dollars.

Le propriétaire a déclaré: «J’ai commencé cette collection et j’ai réalisé que, si j’y investissais du temps et de la minutie dans ma sélection, je pourrais mettre en place quelque chose de significatif et d’unique. Après deux décennies, je pense que nous sommes arrivés au point où cette collection est en effet unique. Ayant chéri ces bouteilles, je suis maintenant prêt pour les partager avec d’autres collecteurs autour du monde».

Les enchères commenceront le 27 septembre sur le site de Sotheby’s et prendront fin à Londres le 24 octobre.

Si vous êtes un amateur de whisky et avez quelques millions à dépenser, ceci est votre chance.