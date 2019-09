Une nageuse disqualifiée parce que son maillot ne couvrait pas assez ses fesses

LOS ANGELES | Elle avait beau porter le maillot standard distribué à son équipe de natation, une étudiante américaine a été disqualifiée lors d’une compétition, car une arbitre jugeait qu’il dévoilait trop ses fesses, avant d’être finalement rétablie dans son titre.

Breckynn Willis, 17 ans, avait remporté l’une des quatre courses disputées vendredi à Anchorage, en Alaska, mais les organisateurs avaient annulé sa victoire en invoquant une «infraction liée à l’uniforme».

Selon une arbitre, la décision était justifiée, car le maillot de l’adolescente ne la couvrait pas suffisamment et elle pouvait voir «une fesse toucher l’autre».

L’entraîneuse d’une autre équipe, elle, a vu rouge. Lauren Langford a publiquement contesté la décision, accusant sur son blogue l’arbitre de s’en être pris à la jeune fille, métisse, en raison de ses origines ethniques et de sa morphologie.

«Ces jeunes nageuses ne sont pas sanctionnées parce qu’elles portent leur maillot de manière scandaleuse ou provocante, mais bien à cause de leurs hanches larges, de leur poitrine développée et de leur teint foncé qui les démarquent de leurs coéquipières minces, élancées et majoritairement pâles», écrit Lauren Langford.

L'étudiante au secondaire portait exactement le même maillot que celui de ses coéquipières alors qu’elle est la seule à avoir été sanctionnée pour son «uniforme», souligne-t-elle.

Devant la polémique, les autorités scolaires du district d’Anchorage sont revenues mardi sur la décision de disqualifier la nageuse, estimant que la sanction était «lourde et inutile».

La jeune fille a été victime d’une décision «fondée uniquement sur la façon dont un uniforme scolaire standard s’adaptait à la forme de son corps», a affirmé le district dans un communiqué.