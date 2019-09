À cause de Bernier, «on fait rire de nous»

Ça venait du fond du cœur : « Faut le sortir ! » lança Carl, organisateur communautaire retraité de la Beauce, à propos de Maxime Bernier, chef du Parti populaire. Nous sommes au resto Les Pères nature, vers 9 h 15 ; mercredi pluvieux à Saint-Georges de Beauce. Le restaurant est bondé.

« On fait rire de nous autres à cause de lui. On est tannés ! », insiste Carl. Il soutient avoir « toujours voté » pour « les Bernier ». Le fils Maxime, député de Beauce depuis 2006 au fédéral, évidemment. Et, avant lui, son père Gilles, élu progressiste-conservateur dans les années Mulroney.

Photo Agence QMI, Antoine Robitaille

Il avait réussi à garder son siège comme indépendant par après. Joint hier, le patriarche refusait les entrevues tant que son rejeton n’avait pas réagi officiellement au déclenchement des élections. Il se dit toutefois « à 100 % avec son fils ».

Jaseux

Devant Carl, la tablée de « jaseux » de politique semble d’accord avec les critiques.

Lorsque Bernier a dit que la jeune environnementaliste Greta Thunberg était « mentalement instable », ce fut « la goutte qui a fait déborder le vase », insiste Carl, et les excuses du politicien n’ont pas suffi.

Puis, tout y passe : les candidats du PPC qui propagent de fausses nouvelles ; ses pancartes outrancières ; ses absences du comté ; ses idées libertaires ; son opposition à la gestion de l’offre. « Les cultivateurs vont tout faire pour le bloquer », note Claude.

« Maxime est à’veille de nous dire que la Terre est plate », ironise un autre. Germain ajoute que « Bernier a l’air d’avoir fondé son Parti populaire » uniquement pour se « venger » de sa défaite à la chefferie conservatrice. Il aurait dû « accepter de perdre », insiste Germain, « et, après, jouer en équipe ! »

« Deux, c’est mieux »

À l’hôtel de ville, à un kilomètre de là, une heure plus tôt, le maire de Saint-Georges Claude Morin, qui m’attendait pour discuter politique fédérale, m’avait accueilli avec ironie : « Un Maxime, c’est bien. Deux, c’est mieux ! » Clin d’œil à cette candidature d’un homonyme de Maxime Bernier, pour le Parti rhinocéros.

Photo Agence QMI, Antoine Robitaille

« Comme la pub du lait dans le temps », précise Morin, hilare. « Oh ! Ça fait penser à la gestion de l’offre ! »

Mais le maire dit refuser de prendre position dans la campagne. Mais sa blague et sa présence (lui, ancien candidat du PLC !) à l’investiture du conservateur Richard Lehoux, laissent peu de doute quant à son choix.

Photo Agence QMI, Antoine Robitaille

À la table des jaseux, Carl insiste : « Il n’y a que Lehoux qui peut battre Bernier. C’est pour ça que je vais me pincer le nez et voter pour lui ! »

Joint hier, un « expert » de la Beauce convient que, « sur le terrain », les critiques acerbes envers « Mad Max » pleuvent.

Majorité silencieuse

« C’est le défi pour lui, mais je ne le donne pas pour autant perdant. »

Malgré son changement d’allégeance et ses coups de gueule, il est extrêmement enraciné. « Les Filles d’Isabelle, les cercles des fermières, l’adorent. Surtout dans le sud du comté. Il pourrait bien y avoir encore une majorité silencieuse pro-Bernier. »