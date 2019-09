Agenda du week-end

Le Grand prix cycliste de Montréal et Laval à vélo

Dimanche, de 10 h à 16 h 30, les meilleurs cyclistes du monde compétitionneront sur le mont Royal et les rues environnantes : consultez le site pour connaître le parcours et vous y rendre pour les encourager. Les casaniers pourront tout voir sur TVA Sports. À Laval, on organise une randonnée avec Bruni Surin qui nous fera voir Laval autrement. En famille, le départ est à 9 h, du Centre de la nature de Laval. On s’inscrit sur le site.

Plusieurs tarifs

Foire Écosphère : des solutions pour un monde vert

Photo courtoisie, Foire Écosphère

Jusqu’à dimanche, la Foire Écosphère sera au circuit Gilles-Villeneuve du parc Jean-Drapeau. Il y aura quelques minimaisons, 120 exposants, 36 conférences et ateliers, des essais de véhicules et vélos électriques, un Festival des insectes, un atelier de fabrication d’un mur végétal, etc. À noter que la foire sera à Magog du 27 au 29 septembre.

Artch : art contemporain émergent, une œuvre d’Alexanne Dunn

Photo courtoisie, Artch

Jusqu’à dimanche, de 12 h à 19 h, au square Dorchester, on verra les œuvres de 23 artistes contemporains de 35 ans ou moins, « les plus prometteurs de la relève québécoise ». Si vous achetez une œuvre, sachez que 98 % du prix sera remis à l’artiste.

Gratuit

Les Jardins de lumière

Photo courtoisie, Claude Lafond

Jusqu’au 13 octobre, on peut visiter les trois Jardins de lumière du Jardin botanique. Le Jardin de Chine raconte une histoire de pêche. Le Jardin des Premières-Nations illumine l’Arbre sacré : un peuplier géant. Les samedis soir, on y entendra des récits et légendes de conteurs autochtones. Le Jardin japonais illustre les changements subtils ou parfois spectaculaires de la nature. Les vendredis et samedis en soirée, on y entendra des musiciens. On réserve à heure fixe. Tarifs divers, de 16 $ pour un adulte à 45 $ en famille.

Une fête familiale dans Rosemont

Photo iStockphoto

Dimanche, de 14 h à 17 h, à la BanQ Rosemont–La-Petite-Patrie (2275, rue Holt) aura lieu une fête de quartier, la Journée Verte, où tous pourront en savoir davantage sur la création d’un herbier artisanal, le patrimoine documentaire et botanique, l’agriculture urbaine. Des activités pour les enfants sont prévues.