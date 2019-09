Aide médicale à mourir: «Qu’on continue à travailler ensemble» - Véronique Hivon

La marraine de la loi sur l’aide médicale à mourir, Véronique Hivon, demande au gouvernement du Québec et à tous les partis fédéraux de s’engager à ne pas porter en appel le jugement rendu hier qui élargit l'accès aux soins de fin de vie.

La Cour supérieure du Québec a tranché hier: l’aide médicale à mourir sera dorénavant disponible aux personnes dont la mort n’est pas prévisible à court terme. Ce dossier avait été mené par Nicole Gladu et Jean Truchon, deux citoyens aux prises avec de graves problèmes de santé, mais qui n’étaient pas éligibles à faire une demande d’aide médicale à mourir.

Celle qui a piloté le projet de l'aide médicale à mourir espère que le Québec puisse continuer à être à l’avant-garde dans ce domaine.

«Qu’on continue à travailler ensemble, qu’importe ce que le fédéral va décider s’il va en appel, que nous au Québec on regarde autant la question qui relève de la mort “raisonnablement prévisible” que la question des directives anticipées et qu’on fasse évoluer notre loi pour répondre aux besoins de personnes souffrantes et gravement malades comme madame Gladu et monsieur Truchon», clame la députée péquiste de Joliette.

