Aucune confirmation pour Rod Fanni

L’Impact a embauché Rod Fanni en catastrophe il y a deux semaines afin de combler un trou en défense centrale, où il n’y a que Rudy Camacho et Jukka Raitala.

Comme Fanni n’est pas admissible à participer au Championnat canadien, on se serait attendu à ce qu’il soit d’office partant samedi contre le FC Cincinnati, mais rien n’est moins sûr.

Jeudi, le Français de 37 ans ne portait pas l’un des dossards orange des partants. Ceux-ci étaient portés par Camacho et Raitala, ce dernier étant à peine revenu de deux matchs internationaux avec la Finlande en Europe.

« Rod est en train de se préparer. Il n’a plus 15 ans, alors on doit s’assurer qu’il prend le temps qu’il faut pour que son corps soit prêt », a simplement laissé tomber l’entraîneur-chef Wilmer Cabrera en guise d’explication.

Coach agacé

Voulant en savoir plus, un collègue a demandé des précisions. Comme la séance d’entraînement de l’avant-veille d’un match est toujours plus légère, il voulait savoir si on soumettait le vétéran à d’autres exercices pour l’aider à se préparer.

« Vous chronométrez la durée de nos séances ? », a d’abord demandé Cabrera, agacé.

Puis, il a renchéri en se montrant un brin condescendant.

« Nous savons comment équilibrer nos entraînements. Je suis content que vous ayez reçu les données d’entraînement avant tout le monde ici », a-t-il ajouté.

En fin de compte, Cabrera n’a jamais vraiment répondu à la question, et la présence de Fanni dans le XI partant demeure très floue. Mais si on lit entre les lignes, on comprend qu’il sera une roue de secours.

« Je dois attendre jusqu’à demain [vendredi] parce que tout peut arriver le vendredi. Je ne veux pas m’avancer pour le moment », a insisté l’entraîneur.

Pourtant, Fanni lui-même nous confiait mercredi qu’il était physiquement en mesure de jouer.

Nacho est prêt

Même s’il s’est régulièrement entraîné à l’écart du groupe cette semaine, Ignacio Piatti a participé à tous les exercices jeudi matin, et Cabrera semble avoir bon espoir de l’avoir comme partant samedi.

« Nacho s’entraîne avec l’équipe et il se porte bien. On va attendre encore une journée [pour statuer] », a-t-il indiqué.

Le vétéran de 34 ans a disputé les trois premiers matchs de la saison avant de rater les 10 rencontres suivantes en raison d’une blessure au genou. Il est revenu pour deux parties et s’est à nouveau blessé, ratant huit autres rendez-vous.

Piatti a effectué un autre retour au jeu le mois dernier, mais a été touché à l’adducteur lors de sa seconde sortie, ratant les quatre derniers duels de l’équipe.