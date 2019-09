Bombardier a créé plus de 1000 postes de stagiaire

Plusieurs représentants d’universités et d’entreprises et environ 100 stagiaires étaient présents lors de l’annonce de la création de plus de 1000 postes de stagiaire rémunérés au Canada par Bombardier pour l’année scolaire 2019-2020. C’est la première fois que Bombardier s’engage publiquement à proposer autant de stages pour une seule année universitaire.

Photo Pascale Vallée

